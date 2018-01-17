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В межзвездное пространство из центра Млечного Пути утекают огромные пузыри
Ученые обсерватории «Зеленый берег» рассказали касательно огромных водородных пузырей, которые вытекают из центра Млечного Пути. В итоге появившиеся «облака» оказались в межгалактическом пространстве.

В межзвездное пространство из центра Млечного Пути утекают огромные пузыри

Научными работниками осуществлялись наблюдения за Млечным Путем при помощи банковского современного телескопа Национального фонда. Это особенное место, потому что в центре появилась черная дыра, в несколько миллионов раз больше Солнца. Вокруг космического объекта имеются территории рождения/разрушения звездных скоплений. В итоге энергетические процессы привели к появлению сильного «ветра».

Водородные пузыри, которые появились во Млечном Пути, были заполнены газом в 10 000 000 градусов. Вскоре они взорвались, вытекли в итоге в межгалактическое пространство. Эти элементы на рентгеновских волнах отображаются слабо. Отслеживание передвижения объектов почти невозможно, потому что излучение их очень слабое.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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