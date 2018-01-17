В межзвездное пространство из центра Млечного Пути утекают огромные пузыри
Ученые обсерватории «Зеленый берег» рассказали касательно огромных водородных пузырей, которые вытекают из центра Млечного Пути. В итоге появившиеся «облака» оказались в межгалактическом пространстве.
Научными работниками осуществлялись наблюдения за Млечным Путем при помощи банковского современного телескопа Национального фонда. Это особенное место, потому что в центре появилась черная дыра, в несколько миллионов раз больше Солнца. Вокруг космического объекта имеются территории рождения/разрушения звездных скоплений. В итоге энергетические процессы привели к появлению сильного «ветра».
Водородные пузыри, которые появились во Млечном Пути, были заполнены газом в 10 000 000 градусов. Вскоре они взорвались, вытекли в итоге в межгалактическое пространство. Эти элементы на рентгеновских волнах отображаются слабо. Отслеживание передвижения объектов почти невозможно, потому что излучение их очень слабое.
Научными работниками осуществлялись наблюдения за Млечным Путем при помощи банковского современного телескопа Национального фонда. Это особенное место, потому что в центре появилась черная дыра, в несколько миллионов раз больше Солнца. Вокруг космического объекта имеются территории рождения/разрушения звездных скоплений. В итоге энергетические процессы привели к появлению сильного «ветра».
Водородные пузыри, которые появились во Млечном Пути, были заполнены газом в 10 000 000 градусов. Вскоре они взорвались, вытекли в итоге в межгалактическое пространство. Эти элементы на рентгеновских волнах отображаются слабо. Отслеживание передвижения объектов почти невозможно, потому что излучение их очень слабое.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00