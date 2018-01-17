В межзвездное пространство из центра Млечного Пути утекают огромные пузыри

Научными работниками осуществлялись наблюдения за Млечным Путем при помощи банковского современного телескопа Национального фонда. Это особенное место, потому что в центре появилась черная дыра, в несколько миллионов раз больше Солнца. Вокруг космического объекта имеются территории рождения/разрушения звездных скоплений. В итоге энергетические процессы привели к появлению сильного «ветра».Водородные пузыри, которые появились во Млечном Пути, были заполнены газом в 10 000 000 градусов. Вскоре они взорвались, вытекли в итоге в межгалактическое пространство. Эти элементы на рентгеновских волнах отображаются слабо. Отслеживание передвижения объектов почти невозможно, потому что излучение их очень слабое.