Алла Погожева: В России продажа лекарств от ожирения возросла на 25%

По данным Минздрава России, до 58% россиян испытывают неудобства от избыточного веса, а четверть из них - от ожирения. Потому в прошедшем году аптеки существенно увеличили продажи лекарственных препаратов на 12%, доведя их до 1,39 миллионов упаковок.В результате, количество покупателей этих лекарств возросло на 20%. Причинами этого специалисты называют: небольшим количеством россиян ведущих правильный образ жизни; плохим качеством отечественных продуктов; преобладанием в рационе жареных продуктов на дешевых жирах.