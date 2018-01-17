Алла Погожева: В России продажа лекарств от ожирения возросла на 25%
Алла Погожева, ученый-физиолог столичного ФИЦ питания и биотехнологии считает, что 58% россиян, причем, по ее мнению - 25% из них страдают от ожирения. Причиной этого является малоподвижность россиян, а не ухудшение качества питания из-за понижения уровня жизни.
По данным Минздрава России, до 58% россиян испытывают неудобства от избыточного веса, а четверть из них - от ожирения. Потому в прошедшем году аптеки существенно увеличили продажи лекарственных препаратов на 12%, доведя их до 1,39 миллионов упаковок.
В результате, количество покупателей этих лекарств возросло на 20%. Причинами этого специалисты называют: небольшим количеством россиян ведущих правильный образ жизни; плохим качеством отечественных продуктов; преобладанием в рационе жареных продуктов на дешевых жирах.
По данным Минздрава России, до 58% россиян испытывают неудобства от избыточного веса, а четверть из них - от ожирения. Потому в прошедшем году аптеки существенно увеличили продажи лекарственных препаратов на 12%, доведя их до 1,39 миллионов упаковок.
В результате, количество покупателей этих лекарств возросло на 20%. Причинами этого специалисты называют: небольшим количеством россиян ведущих правильный образ жизни; плохим качеством отечественных продуктов; преобладанием в рационе жареных продуктов на дешевых жирах.
Общество
Добавил: Valeriy Вчера, 18:40