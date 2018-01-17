В Улан-Удэ запечатлен автомобиль из "Безумного Макса"

Фотографии загадочного вездехода из Улан-Удэ изначально опубликовали на странице группы «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте». Необычное транспортное средство попало в объектив камер прохожих на территории 102 квартала города Улан-Удэ 16 января текущего года.В комментариях к фотографиям пользователи интернета шутят, что по улицам Улан-Удэ раскатывается автомобиль из кинофильма «Безумный Макс». Передняя часть необычного транспортного средства взята из автомобиля «ВАЗ-2106», а из-за характерного цвета она напоминает военный вездеход.Некоторые интернет-пользователи в комментариях к фотографии интересуются, как на такую машину реагируют инспекторы ГИБДД.