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В Улан-Удэ запечатлен автомобиль из "Безумного Макса"
В городе Улан-Удэ запечатлён загадочный вездеход, сделанный из нескольких автомобилей. Фотографии с необычным транспортным средством быстро распространились в глобальной сети, где машину активно обсуждают пользователи интернета.

В Улан-Удэ запечатлен автомобиль из "Безумного Макса"


Фотографии загадочного вездехода из Улан-Удэ изначально опубликовали на странице группы «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте». Необычное транспортное средство попало в объектив камер прохожих на территории 102 квартала города Улан-Удэ 16 января текущего года.

В комментариях к фотографиям пользователи интернета шутят, что по улицам Улан-Удэ раскатывается автомобиль из кинофильма «Безумный Макс». Передняя часть необычного транспортного средства взята из автомобиля «ВАЗ-2106», а из-за характерного цвета она напоминает военный вездеход.

Некоторые интернет-пользователи в комментариях к фотографии интересуются, как на такую машину реагируют инспекторы ГИБДД.
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Добавил: Алина Вчера, 20:50
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