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Курникова и Иглесиас впервые показали своих малышей
Звездная пара – исполнитель Энрике Иглесиас и спортсменка Анна Курникова выставили на всеобщее обозрение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram первые снимки своих долгожданных малышей. Мальчика было принято решение назвать Николасом, а девочку – Люси.

Курникова и Иглесиас впервые показали своих малышей


На страничке появилось сразу два фото: на одном Анна с ребенком, а на втором Энрике. Понять у кого на руках мальчик, а у кого девочка возможности у читателей нет. Тем более, что под фото написаны одинаковые фразы: "Мой лучик солнца". Пара уже вместе с 2011 года и только сейчас они смогли стать родителями первый раз.

Детки знаменитостей родились зимой ушедшего года. Энрике и Анне очень повезло, ведь у них родилась двойня и по счастливому стечению обстоятельств мальчик и девочка. Роды проходили в Майами.

Весь прошлый год Курникова старалась не присутствовать на массовых мероприятиях, а ее интересное положение держалось в строжайшем секрете. Отношения у них начались в 2001 году и периодически в интернете появлялись слухи, что они связали себя узами брака. Но судя по всему этого еще не произошло.

Свежие снимки быстро разлетелись по интернету и насобирали большое количество лайков. А поклонники наперебой поздравляли молодых родителей и писали много приятных пожеланий.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:30
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