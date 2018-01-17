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Безрамочный смартфон Moto G6 Plus появится на рынке за 330 долларов
В интернете появились сведения про технические характеристике готовящегося к выпуску современного безрамочного смартфона типа Moto G6 Plus.

Безрамочный смартфон Moto G6 Plus появится на рынке за 330 долларов

Согласно предположениям, на рынке версия появится за 330 долларов. Модель Moto G6 Plus оснащается 5,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 3200 мАч. Предлагается три версии мобильного устройства. Это зависит от объёма ОП (32 либо 64 Гб). Производителями установлена двойная основная камера на 12 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев. Базовая вариация Moto G6 оснащается 5,7-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 450. В настоящее время отсутствует информация, станет ли устройство безрамочным, как увеличенная его версия.

Объем батареи достигает 3000 мАч, ОЗУ на 3 либо 4 Гб. Между тем сканер отпечатков пальцев будет размещён на задней панели новой версии. Эксперты предполагают, что модель представят в феврале текущего года. Стоимость составит не более 330 американских долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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