Безрамочный смартфон Moto G6 Plus появится на рынке за 330 долларов

Согласно предположениям, на рынке версия появится за 330 долларов. Модель Moto G6 Plus оснащается 5,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 3200 мАч. Предлагается три версии мобильного устройства. Это зависит от объёма ОП (32 либо 64 Гб). Производителями установлена двойная основная камера на 12 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев. Базовая вариация Moto G6 оснащается 5,7-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 450. В настоящее время отсутствует информация, станет ли устройство безрамочным, как увеличенная его версия.Объем батареи достигает 3000 мАч, ОЗУ на 3 либо 4 Гб. Между тем сканер отпечатков пальцев будет размещён на задней панели новой версии. Эксперты предполагают, что модель представят в феврале текущего года. Стоимость составит не более 330 американских долларов.