Основатели криптовалюты Tkeycoin разделяют мнение Goldman Sachs Group

Создатели Tkeycoin согласны с банка Goldman Sachs Group касательно развития криптовалют на мировом уровне. В их планы входит запуск собственного маркетплейса уже в этом году. В начале в него должны войти интернет-магазины из различных стран мира, а позднее можно будет обменивать криптовалюту Tkeycoin в режиме оффлайн с помощью обменников и банковских карт.Добавим, что до того инвестиционный банк Goldman Sachs Group в своем докладе заявил, что криптовалюты, созданные на основе Blockchain, существенно потеснят устаревшие платежные банковские системы. Ранее подобное удалось сделать Интернету в отношении СМИ.