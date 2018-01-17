Основатели криптовалюты Tkeycoin разделяют мнение Goldman Sachs Group
Лондон в конце минувшего года принял на своей площадке закрытую встречу, участниками которой стали создатели криптовалюты Tkeycoin и потенциальные инвесторы. Можно уверенно говорить о том, что это мероприятие оказало серьезное влияние на расширение границ криптопроекта, а также увеличение ценности криптовалюты до 0,574 доллара за доллара токен TCD. В планы основателей Tkeycoin выходит утверждение в статусе крупного игрока на криптовалютном рынке до конца текущего года. Сейчас на этапе pre-sale токены TCD проекта Tkeycoin доступны по бонусной программе сорок процентов и цене 0,574 доллара за один TCD.
Создатели Tkeycoin согласны с банка Goldman Sachs Group касательно развития криптовалют на мировом уровне. В их планы входит запуск собственного маркетплейса уже в этом году. В начале в него должны войти интернет-магазины из различных стран мира, а позднее можно будет обменивать криптовалюту Tkeycoin в режиме оффлайн с помощью обменников и банковских карт.
Добавим, что до того инвестиционный банк Goldman Sachs Group в своем докладе заявил, что криптовалюты, созданные на основе Blockchain, существенно потеснят устаревшие платежные банковские системы. Ранее подобное удалось сделать Интернету в отношении СМИ.
Создатели Tkeycoin согласны с банка Goldman Sachs Group касательно развития криптовалют на мировом уровне. В их планы входит запуск собственного маркетплейса уже в этом году. В начале в него должны войти интернет-магазины из различных стран мира, а позднее можно будет обменивать криптовалюту Tkeycoin в режиме оффлайн с помощью обменников и банковских карт.
Добавим, что до того инвестиционный банк Goldman Sachs Group в своем докладе заявил, что криптовалюты, созданные на основе Blockchain, существенно потеснят устаревшие платежные банковские системы. Ранее подобное удалось сделать Интернету в отношении СМИ.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 15:35