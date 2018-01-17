Дебют Марины Африкантовой в качестве ведущей "Дома-2" не понравился зрителям

Фолловеры уже высказались по поводу дебюта Африкантовой, и большинство не за то, чтобы девушка продолжала вести шоу на "Острове любви".Многие считают, что Марина, которая почти не двигается, слишком скучная и говорит заученный текст без эмоций, что делает эфиры с ней ещё более унылыми.Дочка Татьяны Владимировны, в свою очередь, отметила, что не могла и мечтать о месте ведущей. Она же попросила подписчиков оценить её первый эфир.Ранее, напомним, организаторы пытались найти замену Кати Жужи, работавшей на Сейшельских островах и покинувшей реалити-шоу ради семьи.При этом место Жужи могла бы занять и Тата Блюменкранц, но девушка отказалась, когда её попросили попробовать себя в виде ведущей на Сейшельских островах.Не совсем, правда, ясно, осталась ли Африкантова участницей проекта, или теперь девушка является только ведущей.Самой Марине очень нравится место ведущей, в связи с чем она и не отказалась от него, и хотела бы задержаться на нём.