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Дебют Марины Африкантовой в качестве ведущей "Дома-2" не понравился зрителям
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова, которая недавно стала ведущей проекта, не понравилась зрителям в новом амплуа.

Фолловеры уже высказались по поводу дебюта Африкантовой, и большинство не за то, чтобы девушка продолжала вести шоу на "Острове любви".

Дебют Марины Африкантовой в качестве ведущей "Дома-2" не понравился зрителям

Многие считают, что Марина, которая почти не двигается, слишком скучная и говорит заученный текст без эмоций, что делает эфиры с ней ещё более унылыми.

Дочка Татьяны Владимировны, в свою очередь, отметила, что не могла и мечтать о месте ведущей. Она же попросила подписчиков оценить её первый эфир.

Ранее, напомним, организаторы пытались найти замену Кати Жужи, работавшей на Сейшельских островах и покинувшей реалити-шоу ради семьи.

При этом место Жужи могла бы занять и Тата Блюменкранц, но девушка отказалась, когда её попросили попробовать себя в виде ведущей на Сейшельских островах.

Не совсем, правда, ясно, осталась ли Африкантова участницей проекта, или теперь девушка является только ведущей.

Самой Марине очень нравится место ведущей, в связи с чем она и не отказалась от него, и хотела бы задержаться на нём.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:28
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