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Генетики: В Древнем Египте матери были важнее отцов
В 1907 году археологами было найдено две мумии около поселка Рифа. На саркофагах было написано имя женщины Хнум-Аа, которая являлась матерью этих мужчин. На данный момент ученые из Манчестерского Университета реконструировали ДНК, взятую из зубов мумий и доказали, что мужчины приходились друг другу братьями лишь наполовину.

В 2014 году уже были сделаны некоторые предположения о том, что две мумии были братьями лишь частично. Некоторые предполагали, что и матери у них были разные, но не было достаточно фактов, чтобы доказать это.
Генетики: В Древнем Египте матери были важнее отцов

Исследование, которое провели сейчас, доказало, что ДНК мумий по фрагменту хромосомы, передающейся по линию матери совпадала. А вот ДНК хромосомы, которая передается по мужской линии, оказалась разная. Такое открытие дает возможность понять, что роль женщины в египетском обществе была намного весомее, чем было принято считать до сегодняшнего дня. Возможно даже то, что власть передавалась по материнской линии, во всяком случае, в 12-й династии.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:40
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