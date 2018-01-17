Лоран Блан считает, что во время ЧМ-2018 Россия станет центром мира
В 1998 году Лоран Блан и его сборная стали чемпионами мира, при этом для победителей этот турнир был домашним. Таким образом, Блан на Гайдаровском форуме сказал, что жизнь России в период проведения ЧМ-2018 изменится, поскольку страна станет центром всего мира.
Так тренер сборной Франции утверждает, что все жители России, молодые и старые, переживут необычные ощущения. Он считает, что жизнь страны во время Мундиаля изменится коренным образом. Блан даже попросил слушателей поверить ему на слово.
Также француз отметил, что очень хочет, чтобы россияне пережили то же самое, что когда-то почувствовали французы. Коуч сборной Франции признался, что до последнего момента в 1998 году никто не понимал, какое событие ждет всех летом. Уже в этом году эти чувства передадутся всем жителям РФ.
Напомним, что мировой турнир начнется 14 июня в 11 города и будет длиться в течение месяца.
Так тренер сборной Франции утверждает, что все жители России, молодые и старые, переживут необычные ощущения. Он считает, что жизнь страны во время Мундиаля изменится коренным образом. Блан даже попросил слушателей поверить ему на слово.
Также француз отметил, что очень хочет, чтобы россияне пережили то же самое, что когда-то почувствовали французы. Коуч сборной Франции признался, что до последнего момента в 1998 году никто не понимал, какое событие ждет всех летом. Уже в этом году эти чувства передадутся всем жителям РФ.
Напомним, что мировой турнир начнется 14 июня в 11 города и будет длиться в течение месяца.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20