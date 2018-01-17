АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

В Детройте представили электронные номерные знаки для автомобилей
Компания Reviver Auto в Детройте представила первый цифровой регистрационный знак. Отмечается, что власти американского штата Калифорния дали разрешение на применение цифрового знака на автомобилях, а также пилотный проект будет запущен в Аризоне.

В Детройте представили электронные номерные знаки для автомобилей


Цифровая панель получила название RPlate Pro, помимо буквенно-цифрового кода она сможет выводить на экран персональные сообщения, разрешённые Департаментом регистрации автотранспорта. Настроить цифровой регистрационный знак можно через веб-интерфейс.

RPlate Pro имеет дополнительные возможности в виде автоматического продления регистрации транспортного средства, информации о нарушениях, оплате парковки и наличии страховки. Предполагается, что в Калифорнии появится в течение года примерно 100 тысяч автомобилей с цифровыми панелями. У владельцев автомобилей впервые появится возможность выбирать между обычным регистрационным знаком и цифровым.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни
Яна Рудковская сказала, что чиновники живут
Исследователи выяснили, как набор и сброс веса
Ученые применили новый способ для тренировки
В правительстве Великобритании появился министр
Просмотреть все новости