В Детройте представили электронные номерные знаки для автомобилей
Компания Reviver Auto в Детройте представила первый цифровой регистрационный знак. Отмечается, что власти американского штата Калифорния дали разрешение на применение цифрового знака на автомобилях, а также пилотный проект будет запущен в Аризоне.
Цифровая панель получила название RPlate Pro, помимо буквенно-цифрового кода она сможет выводить на экран персональные сообщения, разрешённые Департаментом регистрации автотранспорта. Настроить цифровой регистрационный знак можно через веб-интерфейс.
RPlate Pro имеет дополнительные возможности в виде автоматического продления регистрации транспортного средства, информации о нарушениях, оплате парковки и наличии страховки. Предполагается, что в Калифорнии появится в течение года примерно 100 тысяч автомобилей с цифровыми панелями. У владельцев автомобилей впервые появится возможность выбирать между обычным регистрационным знаком и цифровым.
Цифровая панель получила название RPlate Pro, помимо буквенно-цифрового кода она сможет выводить на экран персональные сообщения, разрешённые Департаментом регистрации автотранспорта. Настроить цифровой регистрационный знак можно через веб-интерфейс.
RPlate Pro имеет дополнительные возможности в виде автоматического продления регистрации транспортного средства, информации о нарушениях, оплате парковки и наличии страховки. Предполагается, что в Калифорнии появится в течение года примерно 100 тысяч автомобилей с цифровыми панелями. У владельцев автомобилей впервые появится возможность выбирать между обычным регистрационным знаком и цифровым.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:20