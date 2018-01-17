Врачи считают, что в России снизилось качество доступности медпомощи

Снижение качества медобслуживания показало исследование, проведенное Фондом независимого мониторинга «Здоровье». Данные были получены путем опроса врачей, которые в абсолютном большинстве заявили о существенном ухудшении положения в их отрасли. В России прошло масштабное исследование мнения медработников о состоянии отрасли.Оказалось, что сами специалисты этой отрасли отметили все "слабые места" их ведомства и отрасли в целом: дефицит (сказали 78% опрошенных); уменьшение объемов оказанной медпомощи (снижение достигло 40 млн посещений в год); уменьшилось количество госпитализированных (за 2016 год на 1250 тысяч человек, а в 2017 - на 150 тыс. меньше). Наиболее катастрофическое положение выявлено в Пензенской области (по 93%), в Камчатском крае и Иркутской области (по 91%), в Забайкальском крае (86%). Однако более 10% врачей отметили улучшение врачебной помощи благодаря "медреформе".