В Сети появились новые сведения о смартфоне Xiaomi Mi Max 3

Уже известно, что в качестве экрана у телефона будет работать 7-дюймовая матрица Full HD+. Внутри будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 635. Так как чип еще не был представлен, то эксперты только гадают о том, какие ядра получит Xiaomi Mi Max 3 и какими они будут. Вполне возможно, что разработчики предъявят четыре ядра Cortex-A73 для производительности и столько же ядер Cortex-A55 для экономии энергии.В продаже устройство должно появиться с 3-гиговым и 4-гиговым ОЗУ. Объем встроенной памяти составит 64 и 128 Гб соответственно. Емкость батареи порадует пользователей, поскольку она остановится на отметке в 5,5 тысячи мАч. При этом юзер сможет заряжать смартфон в быстром режиме.Разрешение основной камеры составит 12 Мп, а фронтальной – 5 Мп.