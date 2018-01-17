Продажи новых легковых авто в Евросоюзе в 2017 году повысились на 3,4%

В прошлом году в целом европейский спрос на авто вырос 4 четвертый год подряд (свыше 15 000 000 авто). Лидером по росту реализаций стала PSA Group (+28,2%). Показатель у Suzuki увеличился на 21,3%, Toyota Group - 13%, KIA - 8,8%, VW Group - 2,3%. Между тем 2017 год самый большой рост отмечается в Литве (27,3%), Венгрии (20,4%), Болгарии (18,5%), Хорватия (17,2%), Польша (16,9%).В декабре прошлого года в ЕС продажи новых авто уменьшились на 4,9% (1 088 000 ед.). В отчетном месяце лидером стала PSA Group. Она смогла увеличить в Европе продажи новых транспортных средств в годовом выражении примерно на 61,1%. Реализации Volkswagen Group снизились на 4%.Самый значительный рост реализаций в декабре отмечался в Литве (плюс 38,7%). За ней потом следует Эстония (плюс 14,9 процентов), Латвия (плюс 13,5 процента) и Греция (плюс 13,2 процента).