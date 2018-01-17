Специалисты выяснили способы хранения российскими пользователями сложных паролей
Компанией «Лаборатория Касперского» проведены исследования, на основании которых специалисты утверждают, что у россиян появилась более серьезная ответственность к защитным мерам, для личных кабинетов при использовании онлайн - банкинга. Так еще 15% присоединились к составу пользователей, считающих необходимость именно в безопасных паролях, для хранения и защиты персональных данных. На текущий момент, это 65% от всех мнений пользователей.
Специалистами компании так же отмечено, что за прошлый год попытки взлома аккаунтов сократились на 6%, теперь данный показатель равняется 24%. Это явный результат осознания людьми необходимости защиты своих данных, а так же приобретения навыков для бережного отношения к формированию ключей для входа.
Остается проблемой российские пользователей только то, как хранятся пароли, которые как всегда трудно запоминаются. Большинством (а это 28%) фиксируется информация в личной записной книжке, некоторыми (соответственно 9%) заводится специальная бумажка, наклеенная возле ПК. Для 11%, предпочтительно хранить пароли в интернет - браузерах. Представителями 8%, создаются для данной цели документы в компьютере. И только 6%, выбирают реальный надежный вариант, заключенный в использовании целенаправленного программного обеспечения, которым пароли действительно защищаются от краж.
Специалистами компании так же отмечено, что за прошлый год попытки взлома аккаунтов сократились на 6%, теперь данный показатель равняется 24%. Это явный результат осознания людьми необходимости защиты своих данных, а так же приобретения навыков для бережного отношения к формированию ключей для входа.
Остается проблемой российские пользователей только то, как хранятся пароли, которые как всегда трудно запоминаются. Большинством (а это 28%) фиксируется информация в личной записной книжке, некоторыми (соответственно 9%) заводится специальная бумажка, наклеенная возле ПК. Для 11%, предпочтительно хранить пароли в интернет - браузерах. Представителями 8%, создаются для данной цели документы в компьютере. И только 6%, выбирают реальный надежный вариант, заключенный в использовании целенаправленного программного обеспечения, которым пароли действительно защищаются от краж.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:50