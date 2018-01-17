Специалисты выяснили способы хранения российскими пользователями сложных паролей

Специалистами компании так же отмечено, что за прошлый год попытки взлома аккаунтов сократились на 6%, теперь данный показатель равняется 24%. Это явный результат осознания людьми необходимости защиты своих данных, а так же приобретения навыков для бережного отношения к формированию ключей для входа.Остается проблемой российские пользователей только то, как хранятся пароли, которые как всегда трудно запоминаются. Большинством (а это 28%) фиксируется информация в личной записной книжке, некоторыми (соответственно 9%) заводится специальная бумажка, наклеенная возле ПК. Для 11%, предпочтительно хранить пароли в интернет - браузерах. Представителями 8%, создаются для данной цели документы в компьютере. И только 6%, выбирают реальный надежный вариант, заключенный в использовании целенаправленного программного обеспечения, которым пароли действительно защищаются от краж.