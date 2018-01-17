Opel из-за отсутствия новинок пропустит Женевский автосалон

Компания в прошлом году представила семь версий, среди которых Crossland X и Grandland X. Однако в ближайшее время автобрендом не планируются громких премьер. Так в Женеве стенд компании PSA будет состоять из новых версий от Peugeot, Citroen, премиального бренда DS. Opel недавно принял новую стратегию, предусматривающую существенное сокращение расходов. Представителями компании из Рюссельсхайма отмечается, что рестайлинговые версии представят на локальных мероприятиях. При этом участие в международных автомобильных салонах должно обуславливаться крупной новинкой.Стоит напомнить, что все транспортные средства брендов Vauxhall и Opel до 2024 года перейдут на модульные современные платформы компании PSA. Это также сократит издержки.