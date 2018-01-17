В Disney рассказали о сюжете фильма «Соло: Звездные войны. Истории»

Режиссер фильма Рон Ховард рассказал, что в кинокартине о контрабандисте Хане Соло зрители увидят историю знакомства Чубакки и главного героя. Затем история плавно перейдет на отношения Соло и Лэндо Калриссиана. Хан выиграет у него корабль под названием «Тысячелетний сокол». Стоит напомнить, что темнокожий барон Облачного города уже появлялся в пятом и шестом эпизодах трилогии Джорджа Лукаса.Таким образом, весь фильм будет рассказывать фанатам о том, как Хан Соло бороздил космос и занимался своими делами, слухи о которых разлетелись по всей галактике.Напомним, что в качестве актеров были приглашены Дональд Гловер, Эмилия Кларк, Олден Эренрайк и Вуди Харрельсон.