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В Disney рассказали о сюжете фильма «Соло: Звездные войны. Истории»
Кинокомпания Disney, которая приобрела права на сагу «Звездные войны», раскрыла сюжет будущего фильма «Соло: Звездные войны. Истории». Напомним, что премьера новой ленты в России состоится 24 мая.

В Disney рассказали о сюжете фильма «Соло: Звездные войны. Истории»


Режиссер фильма Рон Ховард рассказал, что в кинокартине о контрабандисте Хане Соло зрители увидят историю знакомства Чубакки и главного героя. Затем история плавно перейдет на отношения Соло и Лэндо Калриссиана. Хан выиграет у него корабль под названием «Тысячелетний сокол». Стоит напомнить, что темнокожий барон Облачного города уже появлялся в пятом и шестом эпизодах трилогии Джорджа Лукаса.

Таким образом, весь фильм будет рассказывать фанатам о том, как Хан Соло бороздил космос и занимался своими делами, слухи о которых разлетелись по всей галактике.

Напомним, что в качестве актеров были приглашены Дональд Гловер, Эмилия Кларк, Олден Эренрайк и Вуди Харрельсон.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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