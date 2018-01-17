Андрей Чуев показал обручальное кольцо

«Всем Привет! Много было вопросов по поводу наших колец, и говорят, что мы на самом деле и не поженились, так как колец даже нет. Сегодня забрал своё. Понтоваться не стал: кольцо 10,5 гр. золота, жёлтое и белое, и брюлик всего 0.4 карата", - написал Чуев.

При этом стоит отметить, что прежде бывший жених Марины Африкантовой показал свой паспорт в Instagram, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что он и Виктория Морозова действительно обручены. К слову, поверили в это всё равно далеко не все, в связи с чем, видимо, Андрей и решил продемонстрировать своё кольцо.Однако кольца жены Андрея пока никто так и не увидел. Сам Чуев уверяет, что и его вскоре покажет в соц-сети, а в данный момент оно делается. Покупать кольца паре не захотелось, поэтому было принято решение сделать их на заказ.До этого Чуев высказался по поводу комментариев своих хейтеров, которые устал удалять. Мужчина заявил, что не понимает, откуда столько ненависти к нему, а также призывал всех недоброжелателей оставить его в покое.