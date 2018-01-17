Компания Volkswagen презентовала новую версию Golf R

Авто наделили более агрессивным дизайном, обусловленным наличием увеличенной радиаторной решетки и оптики со специальной светодиодной подсветкой. Стоит отметить, что линейку 2018 Golf R представили в начале прошлого года, но вследствие многих недочётов её отправили на доработку. Авто наделили более современной системой безопасности с тремя отдельно работающими подушками. При боковом столкновения сработает только одна из них, позволив водителям не терять контроль авто.В салоне машины появился большой 8-дюймовый дисплей. Торпеду оснастили адаптивной подсветкой, самостоятельно подстраивающейся под работу функциональной зоны. Водитель за счёт системы Digital Cockpit настроить мультимедийный комплекс благодаря кнопкам на руле. Авто оснащают мотором на 1,7 л на 156 л.с, 6-ступенчатой МКПП.