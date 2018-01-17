Алена Водонаева призывает хейтеров перестать ей завидовать

Бывшая участница телешоу "Дом-2" много думала над тем, почему красочные публикации на фоне морей и живописных мест вызывают в стане интернет-пользователей бурную реакцию, причём негативного плана. Потом она поняла, что всё дело в зависти. Алена поставила себя на место этих людей и честно призналась, что, скорее всего, действовала бы в похожей манере.В последние годы на странице Водонаевой в Instagram появлялось крайне мало публикаций с жарких стран, потому как была занята работой. Сейчас, когда вместе с мужем Алексеем Косинусом она отдыхает на Бали, завистники активизировались, начав "обрабатывать" её недобрыми комментами.Алена призывает людей быть добрее и не выставлять себя в дурном свете, разбрасываясь наполненными злобой комментариями под каждой её публикацией.