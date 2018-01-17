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В 2018 году планируется около пяти запусков ракеты-носителя «Протон»
Алексей Варочко, глава производственного Центра имени Хруничева, сообщает о том, что в этом году «Роскосмос» планирует около пяти запусков ракеты-носителя тяжелого класса «Протон».

В 2018 году планируется около пяти запусков ракеты-носителя «Протон»


Варочко рассказал журналистам, что в текущем году планируется выполнить заказ Министерства обороны Российской Федерации, которая заказала вывод в космос спутника «Благовест». Также на земную орбиту необходимо вывести еще один отечественный аппарат под название «Электро-Л». Устройство предназначено для наблюдений за развитием погоды в регионах. Вполне возможно, что Минобороны РФ оформит заказ для еще одного космического аппарата.

Что касается иностранных заказчиков, то в 2018 году есть миссии по запуску спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1.
«Протон» является одноразовой ракетно-космической системой, которая занимается выводом автоматических космических аппаратов на земную орбиту. Предельная полезная нагрузка составляет 3,3 тонны.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:00
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