В 2018 году планируется около пяти запусков ракеты-носителя «Протон»

Варочко рассказал журналистам, что в текущем году планируется выполнить заказ Министерства обороны Российской Федерации, которая заказала вывод в космос спутника «Благовест». Также на земную орбиту необходимо вывести еще один отечественный аппарат под название «Электро-Л». Устройство предназначено для наблюдений за развитием погоды в регионах. Вполне возможно, что Минобороны РФ оформит заказ для еще одного космического аппарата.Что касается иностранных заказчиков, то в 2018 году есть миссии по запуску спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1.«Протон» является одноразовой ракетно-космической системой, которая занимается выводом автоматических космических аппаратов на земную орбиту. Предельная полезная нагрузка составляет 3,3 тонны.