Версия Huawei P20 Pro может получить дисплей с соотношением сторон 19:9

Согласно имеющимся данным, новая версия станет осуществлять работу на базе платформы Android Oreo (версия 8.0). Разрешающая способность устройства составит 360х760. Экспертами отмечается, что подобная информация на самом деле не соответствует реальности. Согласно предположениям, производители готовятся добавить в устройство ряд прочих необычных опий. Но подробности по данному вопросу отсутствуют.В настоящее время эксперты точно не могут сказать, затрагивают ли все представленные сведения готовящуюся версию. В свою очередь представители компании-производителя, поступившую информацию не стали комментировать.