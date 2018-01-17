Версия Huawei P20 Pro может получить дисплей с соотношением сторон 19:9
Huawei P20 Pro планируют оснастить удлиненной вариацией дисплея (соотношение составляет 19:9). База данных сервиса HTML5Test имеет сведения касательно данного смартфона. В рамках интернет-портала новинку показали с именем АНЭ-LX1. Но экспертами был сделан вывод, что речь идёт именно про P20 Pro.
Согласно имеющимся данным, новая версия станет осуществлять работу на базе платформы Android Oreo (версия 8.0). Разрешающая способность устройства составит 360х760. Экспертами отмечается, что подобная информация на самом деле не соответствует реальности. Согласно предположениям, производители готовятся добавить в устройство ряд прочих необычных опий. Но подробности по данному вопросу отсутствуют.
В настоящее время эксперты точно не могут сказать, затрагивают ли все представленные сведения готовящуюся версию. В свою очередь представители компании-производителя, поступившую информацию не стали комментировать.
Согласно имеющимся данным, новая версия станет осуществлять работу на базе платформы Android Oreo (версия 8.0). Разрешающая способность устройства составит 360х760. Экспертами отмечается, что подобная информация на самом деле не соответствует реальности. Согласно предположениям, производители готовятся добавить в устройство ряд прочих необычных опий. Но подробности по данному вопросу отсутствуют.
В настоящее время эксперты точно не могут сказать, затрагивают ли все представленные сведения готовящуюся версию. В свою очередь представители компании-производителя, поступившую информацию не стали комментировать.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30