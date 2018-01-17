Открытие неактивной черной дыры с собственной звездой привело астрономов ESO в замешательство

Кластер, называемый NGC 3201 и расположенный в южном созвездии Вела (Паруса), теперь изучается с использованием прибора MUSE на очень большом телескопе ESO в Чили. Международная команда астрономов обнаружила, что одна из звезд в NGC 3201 ведет себя очень странно: ее отбрасывает назад и вперед со скоростью несколько сотен тысяч километров в час, причем повторяется подобное каждые 167 дней.«Звезда вращалась вокруг чего-то совершенно невидимого, которое имело массу более чем в четыре раза больше Солнца - это могла быть только черная дыра! Первый раз подобное найдено в шаровом скоплении, непосредственно наблюдая его гравитационное притяжение ». – сообщил автор исследования Бенджамин Гизерс из ГерманииСвязь между черными дырами и шаровыми скоплениями важна, но таинственна. Из-за больших масс и больших возрастов эти кластеры, как полагают, произвели большое количество черных дыр в звездной массе, созданных в результате того, что массивные звезды внутри них взорвались и рухнули в течение длительного срока службы кластера.Команда астрономов впервые обнаружила неактивную черную дыру в центре шарового скопления, которая в настоящее время не поглощает вещество и не окружена светящимся диском газа. Они могли оценить массу черной дыры через движения звезды, оказавшейся в ее огромном гравитационном движении.До недавнего времени предполагалось, что почти все черные дыры исчезнут из шаровых скоплений через короткое время и что таких систем не должно существовать, сообщают заинтригованные ученые. Но новое открытие является первым прямым доказательством гравитационных эффектов черной дыры звездной массы в шаровом скоплении. Этот вывод помогает понять образование шаровых скоплений и эволюцию черных дыр и бинарных систем - жизненно важных в контексте понимания источников гравитационных волн.