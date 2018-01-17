Кристина Дерябина купила квартиру в Москве с шикарным видом из окна

"Здесь такая красота: собственный пляж, поликлиники, сады и школы, а из окна видны фонтаны", - добавила телезвезда.

В Instagram Дерябина написала, что купила жилище в прекрасном месте, в связи с чем чувствует себя счастливой, как и её любимый мужчина, намеренный проживать в столичных стенах вместе с ней.Кристина также отметила, что все соответствующие документы уже готовы, а она теперь может считать себя москвичкой, и ей очень приятно осознавать данный факт.К слову, ключи девушка сможет получить только через две недели, после чего будет нанимать работников для капитального ремонта.При этом Кристина уверила, что после покупки новой квартиры ей даже не так страшно рожать, как прежде, однако делать этого она пока не собирается, желая просто радоваться новой покупке.Кроме того, по словам Кристины, рядом с ней скоро будет жить другой экс-участник "Дома-2" Егор Холявин. Сейчас молодой человек присматривает себе жильё.