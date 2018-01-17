В Соединённых Штатах очевидец сфотографировал НЛО с иллюминатором
Жителю штата Флорида Соединённых Штатов удалось заснять необычный НЛО. Согласно переданной информации СМИ в небе пронесся НЛО с иллюминатором.
Над Орландо двенадцатого января этого года пролетел необычный неопознанный летающий объект. Очевидцем инцидента было сделано ряд фото странного инопланетного корабля. Сбоку борта НЛО просматривается иллюминатор прямоугольной формы. В свою очередь фотограф необычного объекта захотел остаться неизвестным. В интернете он имел псевдоним JP. По словам автора снимков, ему удалось заснять НЛО с пришельцами, которые способны к телепатии. Фотограф считает, что гуманоиды заставили поднять его голову, а также снять их корабль.
Сразу материалы стали достоянием Сети, вызвав бурные споры. Другие пользователи уверены, что фотографу всё-таки удалось запечатлеть НЛО, потому что видно, что снимок не подвергался обработке. По мнению других, над городом возникли облака причудливой формы.
Над Орландо двенадцатого января этого года пролетел необычный неопознанный летающий объект. Очевидцем инцидента было сделано ряд фото странного инопланетного корабля. Сбоку борта НЛО просматривается иллюминатор прямоугольной формы. В свою очередь фотограф необычного объекта захотел остаться неизвестным. В интернете он имел псевдоним JP. По словам автора снимков, ему удалось заснять НЛО с пришельцами, которые способны к телепатии. Фотограф считает, что гуманоиды заставили поднять его голову, а также снять их корабль.
Сразу материалы стали достоянием Сети, вызвав бурные споры. Другие пользователи уверены, что фотографу всё-таки удалось запечатлеть НЛО, потому что видно, что снимок не подвергался обработке. По мнению других, над городом возникли облака причудливой формы.