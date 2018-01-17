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В Соединённых Штатах очевидец сфотографировал НЛО с иллюминатором
Жителю штата Флорида Соединённых Штатов удалось заснять необычный НЛО. Согласно переданной информации СМИ в небе пронесся НЛО с иллюминатором.

В Соединённых Штатах очевидец сфотографировал НЛО с иллюминатором

Над Орландо двенадцатого января этого года пролетел необычный неопознанный летающий объект. Очевидцем инцидента было сделано ряд фото странного инопланетного корабля. Сбоку борта НЛО просматривается иллюминатор прямоугольной формы. В свою очередь фотограф необычного объекта захотел остаться неизвестным. В интернете он имел псевдоним JP. По словам автора снимков, ему удалось заснять НЛО с пришельцами, которые способны к телепатии. Фотограф считает, что гуманоиды заставили поднять его голову, а также снять их корабль.

Сразу материалы стали достоянием Сети, вызвав бурные споры. Другие пользователи уверены, что фотографу всё-таки удалось запечатлеть НЛО, потому что видно, что снимок не подвергался обработке. По мнению других, над городом возникли облака причудливой формы.
В мире / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:20
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