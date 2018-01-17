К Ольге Бузовой в Таиланд приехали сестра и лучшая подруга

На острове Пхукет у Бузовой имеется собственная вилла, где сейчас она и проводит время. Теперь, когда Ольга встретилась с сестрой и подругой, ей будет намного веселее проводить отпуск и дожидаться дня рождения.Анна Бузова рассказала, что с прошлого года она и Ольга решили, что дни рождения популярной телеведущей отныне будут отмечать только в узком кругу близких людей.А сама ведущая телешоу "Дом-2" любит говорить, как много значит для неё младшая сестра, вот и на этот раз не забыла искупать родственницу в ласковых словах. Ольга отметила, что ей безумно приятно смотреть, как Анна радуется, и готова делать для этого всё.После отдыха в Таиланде Ольга Бузова вернётся к трудовым будням. Как она уже рассказывала, весь 2018 год проведёт в разъездах по городам с сольным концертом. Кроме того, в полном объёме остаётся занятость в проекте "Дом-2", где она занимает должность одной из ведущих. Не стоит забывать также о спектаклях и съёмках в кино.