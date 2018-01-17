Из-за отсутствия новинок Opel пропустит Женевский автосалон

В 2017 году компания Opel представила 7 новых автомобилей, а в ближайшее время немецкий бренд не планирует новых презентаций. В результате на стенде альянса PSA, куда входит бренд Opel, на Женевском автосалоне представят новинки от Citroen, Peugeot и премиального бренда DS.Руководство компании Opel не так давно приняло новую стратегию, предусматривающую значительное сокращение расходов. Представители бренда сообщили, что рестайлинговые модели существующих автомобилей будут представлены на местных мероприятиях, а крупных новинок для демонстрации на международных салонах у компании пока нет.До 2024 года все автомобили брендов Opel и Vauxhall планируют перевести на модульные платформы альянса PSA, это делается в целях экономии. Первой новинкой, созданной на новом шасси, станет коммерческий фургон Opel Combo.