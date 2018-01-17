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Из-за отсутствия новинок Opel пропустит Женевский автосалон
Руководство компании Opel намерено пропустить в 2018 году автосалон в Женеве, так как у бренда отсутствуют новинки. Компания Opel планирует сконцентрировать внимание на рекламе своей продукции.

Из-за отсутствия новинок Opel пропустит Женевский автосалон


В 2017 году компания Opel представила 7 новых автомобилей, а в ближайшее время немецкий бренд не планирует новых презентаций. В результате на стенде альянса PSA, куда входит бренд Opel, на Женевском автосалоне представят новинки от Citroen, Peugeot и премиального бренда DS.

Руководство компании Opel не так давно приняло новую стратегию, предусматривающую значительное сокращение расходов. Представители бренда сообщили, что рестайлинговые модели существующих автомобилей будут представлены на местных мероприятиях, а крупных новинок для демонстрации на международных салонах у компании пока нет.

До 2024 года все автомобили брендов Opel и Vauxhall планируют перевести на модульные платформы альянса PSA, это делается в целях экономии. Первой новинкой, созданной на новом шасси, станет коммерческий фургон Opel Combo.
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Добавил: Алина Вчера, 16:00
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