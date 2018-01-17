В нашей звездной системе присутствуют два солнца, считает астроном из США

На подобные выводы Пола Кокса натолкнуло исследование происхождения Меркурия, которое астроном изучал по диску Солнца. В то время астроном высказался о расположении в Солнечной системе еще одной звезды. Однако в 2016 году, когда было сделано данное невероятное на первый взгляд предположение, представители официальной науки приняли его в штыки, отметая все доводы относительно двух солнц в нашей системе.А недавно астроном подтвердил свое предположение, сообщив, что мировым космическим организациям известен факт наличия двух солнц в нашей системе, однако эта информация тщательно скрывается от общественности. Хотя с какой целью, астроном не объяснил.