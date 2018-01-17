Новая фишинговая атака угрожает владельцам устройств Apple
От создателя антивирусного программного обеспечения ESET, поступают предупреждения для владельцев устройств Apple. Специалисты обращают внимание пользователей на необходимости быть готовыми к очередной новой угрозе, которая может последовать от мошенников. Уведомления касаются очередной фишинговой атаки, разработанной хакерами.
Как утверждают эксперты, владельцам устройств Apple поступает, активируемое мошенниками, системное извещение, с информацией о совершенной в App Store успешной покупке. У будущей жертвы аферистов даже не возникает подозрение, что указанная цена приобретения и детали заказа всего лишь элементарный обман.
Письмо содержит прикрепленную «квитанцию об оплате», в которой обязательно есть ссылка, отправляющая доверчивого пользователя на соответствующий фишинговый сайт. Естественно, жертва указывает и дает согласие на обработку своих персональных данных, а так же сведений о реквизитах банковской карты, и хакеры получают полный к ним доступ.
Специалисты компании ESET рекомендуют строго обращать внимание на электронный адрес отправителя. Достаточно отметить тот факт, что «яблочная» корпорация ни какого отношения к нему не имеет. К тому же, у пользователя должны появиться сомнение и подозрения, при неперсонализированном обращении и поступлении документа неизвестного происхождения.
Как утверждают эксперты, владельцам устройств Apple поступает, активируемое мошенниками, системное извещение, с информацией о совершенной в App Store успешной покупке. У будущей жертвы аферистов даже не возникает подозрение, что указанная цена приобретения и детали заказа всего лишь элементарный обман.
Письмо содержит прикрепленную «квитанцию об оплате», в которой обязательно есть ссылка, отправляющая доверчивого пользователя на соответствующий фишинговый сайт. Естественно, жертва указывает и дает согласие на обработку своих персональных данных, а так же сведений о реквизитах банковской карты, и хакеры получают полный к ним доступ.
Специалисты компании ESET рекомендуют строго обращать внимание на электронный адрес отправителя. Достаточно отметить тот факт, что «яблочная» корпорация ни какого отношения к нему не имеет. К тому же, у пользователя должны появиться сомнение и подозрения, при неперсонализированном обращении и поступлении документа неизвестного происхождения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:45