Гаянэ Багдасарян перед возвращением в Москву показала полуголые ягодицы
Гаянэ Багдасарян перед возвращением в Москву показала свои полуголые ягодицы.
После отдыха в Таиланде скандально известная Гаянэ Багдасарян снова оказалась в центре внимания. Перед тем, как вернуться в столичную тусовку, девушка продемонстрировала всем свои пышные формы.
Фото обнаженных ягодиц девушки появилось на странице ее профиля в соцсети Instagram. На снимке эффектная брюнетка предстала в соблазнительной позе, на краю бассейна. Гаяне расположилась на коленях, оттопырив эффектные ягодицы. На девушке красивое бикини и прозрачный топик.
Стоит отметить, что это не первый подобный ход девушки.
Комментируя фото, Багдасарян написала, что уже скоро после отпуска в экзотической стране она вернется в Россию.
Пост красавицы моментально стал топовым и набрало массу комментариев с восторженными откликами фолловеров модели. По мнению поклонников, приятным сюрпризом для них стала бы роль Гаяне в каком-нибудь фильме «для взрослых».
После отдыха в Таиланде скандально известная Гаянэ Багдасарян снова оказалась в центре внимания. Перед тем, как вернуться в столичную тусовку, девушка продемонстрировала всем свои пышные формы.
Фото обнаженных ягодиц девушки появилось на странице ее профиля в соцсети Instagram. На снимке эффектная брюнетка предстала в соблазнительной позе, на краю бассейна. Гаяне расположилась на коленях, оттопырив эффектные ягодицы. На девушке красивое бикини и прозрачный топик.
Стоит отметить, что это не первый подобный ход девушки.
Комментируя фото, Багдасарян написала, что уже скоро после отпуска в экзотической стране она вернется в Россию.
Пост красавицы моментально стал топовым и набрало массу комментариев с восторженными откликами фолловеров модели. По мнению поклонников, приятным сюрпризом для них стала бы роль Гаяне в каком-нибудь фильме «для взрослых».