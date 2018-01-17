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Гаянэ Багдасарян перед возвращением в Москву показала полуголые ягодицы
Гаянэ Багдасарян перед возвращением в Москву показала свои полуголые ягодицы.

После отдыха в Таиланде скандально известная Гаянэ Багдасарян снова оказалась в центре внимания. Перед тем, как вернуться в столичную тусовку, девушка продемонстрировала всем свои пышные формы.

Фото обнаженных ягодиц девушки появилось на странице ее профиля в соцсети Instagram. На снимке эффектная брюнетка предстала в соблазнительной позе, на краю бассейна. Гаяне расположилась на коленях, оттопырив эффектные ягодицы. На девушке красивое бикини и прозрачный топик.

Стоит отметить, что это не первый подобный ход девушки.

Комментируя фото, Багдасарян написала, что уже скоро после отпуска в экзотической стране она вернется в Россию.
Гаянэ Багдасарян перед возвращением в Москву показала полуголые ягодицы

Пост красавицы моментально стал топовым и набрало массу комментариев с восторженными откликами фолловеров модели. По мнению поклонников, приятным сюрпризом для них стала бы роль Гаяне в каком-нибудь фильме «для взрослых».
Общество / ШоуБиз
Добавил: tidings Вчера, 16:50
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