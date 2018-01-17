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Hubble предоставил массу самого крупного скопления галактик во Вселенной
Орбитальный телескоп Hubble провел измерение массы самого крупного скопления галактик в нашей Вселенной ACT-CLJ0102-4915. Таким образом, ученые поняли, что скопление тяжелее Солнца в несколько квадриллионов раз.

Hubble предоставил массу самого крупного скопления галактик во Вселенной


Астрономы заявляют, что все галактики являются частями таких крупных объектов как скопления галактик. Таким образом, на сегодняшний день самой крупной подобной структурой является объект ACT-CLJ0102-4915. Сообщается, что с помощью телескопа «Чандра» ученые увидели его размеры, а теперь они знают и массу. Вследствие этого специалистов такие данные сильно впечатлили.

Считается, что детальное изучение подобных скоплений позволит космологам узнать о роли темной материи в образовании массивных сверхгалактических структур. На сегодняшний день специалистов очень сильно интересует распределение материи в космосе, которая образовалась после Большого Взрыва.

В исследовании Hubble интересно то, что ACT-CLJ0102-4915 скоро разделится на две части, что повлечет за собой образование массивной части и ее спутника.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:10
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