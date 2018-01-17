Hubble предоставил массу самого крупного скопления галактик во Вселенной
Орбитальный телескоп Hubble провел измерение массы самого крупного скопления галактик в нашей Вселенной ACT-CLJ0102-4915. Таким образом, ученые поняли, что скопление тяжелее Солнца в несколько квадриллионов раз.
Астрономы заявляют, что все галактики являются частями таких крупных объектов как скопления галактик. Таким образом, на сегодняшний день самой крупной подобной структурой является объект ACT-CLJ0102-4915. Сообщается, что с помощью телескопа «Чандра» ученые увидели его размеры, а теперь они знают и массу. Вследствие этого специалистов такие данные сильно впечатлили.
Считается, что детальное изучение подобных скоплений позволит космологам узнать о роли темной материи в образовании массивных сверхгалактических структур. На сегодняшний день специалистов очень сильно интересует распределение материи в космосе, которая образовалась после Большого Взрыва.
В исследовании Hubble интересно то, что ACT-CLJ0102-4915 скоро разделится на две части, что повлечет за собой образование массивной части и ее спутника.
Астрономы заявляют, что все галактики являются частями таких крупных объектов как скопления галактик. Таким образом, на сегодняшний день самой крупной подобной структурой является объект ACT-CLJ0102-4915. Сообщается, что с помощью телескопа «Чандра» ученые увидели его размеры, а теперь они знают и массу. Вследствие этого специалистов такие данные сильно впечатлили.
Считается, что детальное изучение подобных скоплений позволит космологам узнать о роли темной материи в образовании массивных сверхгалактических структур. На сегодняшний день специалистов очень сильно интересует распределение материи в космосе, которая образовалась после Большого Взрыва.
В исследовании Hubble интересно то, что ACT-CLJ0102-4915 скоро разделится на две части, что повлечет за собой образование массивной части и ее спутника.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:10