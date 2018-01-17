«АвтоВАЗ» тестирует обновленную версию седана LADA Granta

Хотя машина покрыта плотной камуфляжной плёнкой, автоэксперты смогли рассмотреть ряд особенностей обновленной версии. Из выложенных в Сети фотографий видно, что новая версия седана LADA Granta получила пересмотренную переднюю часть машины, повторяющую дизайнерские решения версии Vesta. При этом модифицировали форму крышки багажника. Номерной знак переместили в данном случае с бампера на багажник. Согласно ожиданиям, в салоне седана версии LADA Granta будет установлена новая панель приборов.Между тем официальная презентация обновленной версии LADA Granta состоится во время автосалона в Москве. Первые серийные седаны должны появиться уже на конец августа. Новая версия авто построят на базе B0. Появится она уже в 2021 году.