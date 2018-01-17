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«АвтоВАЗ» тестирует обновленную версию седана LADA Granta
Шпионы сфотографировали обновленную версию седана LADA Granta в рамках испытаний в стенах научно-технического центра «АвтоВАЗ». Транспортное средство полностью покрыто камуфляжной пленкой.

«АвтоВАЗ» тестирует обновленную версию седана LADA Granta

Хотя машина покрыта плотной камуфляжной плёнкой, автоэксперты смогли рассмотреть ряд особенностей обновленной версии. Из выложенных в Сети фотографий видно, что новая версия седана LADA Granta получила пересмотренную переднюю часть машины, повторяющую дизайнерские решения версии Vesta. При этом модифицировали форму крышки багажника. Номерной знак переместили в данном случае с бампера на багажник. Согласно ожиданиям, в салоне седана версии LADA Granta будет установлена новая панель приборов.

Между тем официальная презентация обновленной версии LADA Granta состоится во время автосалона в Москве. Первые серийные седаны должны появиться уже на конец августа. Новая версия авто построят на базе B0. Появится она уже в 2021 году.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:30
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