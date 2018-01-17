К Земле несутся два потенциально опасных астероида

Первый визит ожидается 23 января, сообщают астрономы. Астероидное тело 1993 VD диаметром в 70 метров приблизится к Земле на опасно близкое расстояние. В случае вхождения его в атмосферу планеты, произойдет взрыв, способный уничтожить город.Большего внимания заслуживает 2003 CA4 – астероидный объект в диаметре 1,3 км в случае столкновения с Землей приведет к колоссальным разрушениям планетарного масштаба и гибели миллионов землян. Однако, согласно последним расчетам ученых, он появится на горизонте осенью текущего года и приблизиться к нашей планете на безопасное расстояние в 8 млн км. Конечно, в том случае, если по пути к нам не столкнется с космическим телом, имеющим достаточную массу для изменения траектории полета 2003 CA4. В таком случае, столкновение с ним может быть неизбежным.