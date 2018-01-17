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Кристина Лясковец впервые прокомментировала обвинения Виктории Романец в свой адрес
Бывшая участница "Дома-2" Кристина Лясковец решила высказаться по поводу предстоящего суда, которым угрожает ей Виктория Романец, также не понаслышке знакомая с проектом ТНТ.

Виктория, напомним, сильно расстроена, так как соперница, как говорит она сама, обокрала её на 90 тысяч рублей. Изначально Лясковец хотела разобраться в произошедшем мирным путём, и даже не знала, что именно случилось у телезвезды, отдых который был омрачён.

Кристина Лясковец впервые прокомментировала обвинения Виктории Романец в свой адрес

Если верить Виктории, она стала беднее на 90 тысяч из-за туристической фирмы, обманувшей её, однако Кристина уверяет, что никакого отношения к неприятной теперь Виктории компании не имеет. Кроме того, и Владимир Гаути, парень тоже пострадал от путешествия, уверяет, что Лясковец действительно ни при чём.

В соц-сети Кристина обратилась к Виктории, заявив, что не стоит кусать руку того, кто может съесть, и добавила, что не считает себя виноватой и не собирается приносить извинения. Имени Виктории девушка не написала, но все и так поняли, что обращение было адресовано ей.

Романец же не планирует отступать и уже нашла подходящего адвоката, посодействовавшего ей в изготовлении заявления в полицию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:41
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