Кристина Лясковец впервые прокомментировала обвинения Виктории Романец в свой адрес

Виктория, напомним, сильно расстроена, так как соперница, как говорит она сама, обокрала её на 90 тысяч рублей. Изначально Лясковец хотела разобраться в произошедшем мирным путём, и даже не знала, что именно случилось у телезвезды, отдых который был омрачён.Если верить Виктории, она стала беднее на 90 тысяч из-за туристической фирмы, обманувшей её, однако Кристина уверяет, что никакого отношения к неприятной теперь Виктории компании не имеет. Кроме того, и Владимир Гаути, парень тоже пострадал от путешествия, уверяет, что Лясковец действительно ни при чём.В соц-сети Кристина обратилась к Виктории, заявив, что не стоит кусать руку того, кто может съесть, и добавила, что не считает себя виноватой и не собирается приносить извинения. Имени Виктории девушка не написала, но все и так поняли, что обращение было адресовано ей.Романец же не планирует отступать и уже нашла подходящего адвоката, посодействовавшего ей в изготовлении заявления в полицию.