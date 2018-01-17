Астрономы-любители нашли 213 новых экзопланет
Любители в области астрономии со всего мира за пару дней нашли на снимках телескопа Kepler 213 новых экзопланет. Стоит отметить, что экспертами рассматривались фотографии, которые были сделаны в течение пяти прошедших лет.
Сообщается, что найденные объекты располагаются в созвездии Водолея. Интерес публики к астрономии подогрели также австралийские СМИ, которые сообщили, что в космосе была обнаружена система планет К2-138.
На данный момент уже есть информация о том, что астрономами-любителями обнаружено в общей сложности около двух миллионов звезд, которые обладают собственными планетарными системами. В итоге появилось 44 новых планеты и 5 потенциально обитаемых объектов в системе К2-138.
Стоит напомнить, что аппарат Kepler был запущен в 2009 году. С тех пор он перенес один ремонт на орбите, а затем был снова запущен в работу. Аппарат изучает космическое пространство и сегодня.
Сообщается, что найденные объекты располагаются в созвездии Водолея. Интерес публики к астрономии подогрели также австралийские СМИ, которые сообщили, что в космосе была обнаружена система планет К2-138.
На данный момент уже есть информация о том, что астрономами-любителями обнаружено в общей сложности около двух миллионов звезд, которые обладают собственными планетарными системами. В итоге появилось 44 новых планеты и 5 потенциально обитаемых объектов в системе К2-138.
Стоит напомнить, что аппарат Kepler был запущен в 2009 году. С тех пор он перенес один ремонт на орбите, а затем был снова запущен в работу. Аппарат изучает космическое пространство и сегодня.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:00