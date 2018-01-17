Астрономы-любители нашли 213 новых экзопланет

Сообщается, что найденные объекты располагаются в созвездии Водолея. Интерес публики к астрономии подогрели также австралийские СМИ, которые сообщили, что в космосе была обнаружена система планет К2-138.На данный момент уже есть информация о том, что астрономами-любителями обнаружено в общей сложности около двух миллионов звезд, которые обладают собственными планетарными системами. В итоге появилось 44 новых планеты и 5 потенциально обитаемых объектов в системе К2-138.Стоит напомнить, что аппарат Kepler был запущен в 2009 году. С тех пор он перенес один ремонт на орбите, а затем был снова запущен в работу. Аппарат изучает космическое пространство и сегодня.