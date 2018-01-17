Любители компьютерных игр не довольны высокими ценами на игровые видеокарты
Вследствие роста популярности криптовалют, рынок производительных видеокарт стал намного востребование. Таким образом, цены на графические ускорители стали намного выше, чем оказались недовольны геймеры.
Ранее майнеры могли довольствоваться видеокартами AMD Radeon RX570 и GeForce GTX1060 и старше. Сейчас ситуация поменялась и потому добытчики криптовалюты стали пользоваться версиями GPU RX560, RX560, GP104 и GP102. Из-за этого цены на такие комплектующие выросли.
Отмечается, что Radeon RX Vega 64 за $2100 и GeForce GTX 1080 Ti реализуются на amazon.com за 1533 долларов, а NVIDIA TITAN V – за 2999 долларов. Еще одна заокеанская площадка Newegg предлагает карты GeForce GTX 1070-1080, а также аналогичные устройства с приставкой Ti за 889-1199 долларов. Radeon RX 560-580 можно приобрести за 134-580 долларов.
В Западной Европы стоимость вышеперечисленных видеокарт на 30-50% меньше, но все еще может измениться.
Ранее майнеры могли довольствоваться видеокартами AMD Radeon RX570 и GeForce GTX1060 и старше. Сейчас ситуация поменялась и потому добытчики криптовалюты стали пользоваться версиями GPU RX560, RX560, GP104 и GP102. Из-за этого цены на такие комплектующие выросли.
Отмечается, что Radeon RX Vega 64 за $2100 и GeForce GTX 1080 Ti реализуются на amazon.com за 1533 долларов, а NVIDIA TITAN V – за 2999 долларов. Еще одна заокеанская площадка Newegg предлагает карты GeForce GTX 1070-1080, а также аналогичные устройства с приставкой Ti за 889-1199 долларов. Radeon RX 560-580 можно приобрести за 134-580 долларов.
В Западной Европы стоимость вышеперечисленных видеокарт на 30-50% меньше, но все еще может измениться.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:30