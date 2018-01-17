Любители компьютерных игр не довольны высокими ценами на игровые видеокарты

Ранее майнеры могли довольствоваться видеокартами AMD Radeon RX570 и GeForce GTX1060 и старше. Сейчас ситуация поменялась и потому добытчики криптовалюты стали пользоваться версиями GPU RX560, RX560, GP104 и GP102. Из-за этого цены на такие комплектующие выросли.Отмечается, что Radeon RX Vega 64 за $2100 и GeForce GTX 1080 Ti реализуются на amazon.com за 1533 долларов, а NVIDIA TITAN V – за 2999 долларов. Еще одна заокеанская площадка Newegg предлагает карты GeForce GTX 1070-1080, а также аналогичные устройства с приставкой Ti за 889-1199 долларов. Radeon RX 560-580 можно приобрести за 134-580 долларов.В Западной Европы стоимость вышеперечисленных видеокарт на 30-50% меньше, но все еще может измениться.