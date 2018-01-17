Ксения Бородина советует Ольге Рапунцель быть более ласковой с Дмитренко

Бородина, которая в плане отношений сама имеет довольно большой опыт, объяснила, что мужа своего нужно холить и лелеять, а чтобы он исполнял какие-либо желания, необходимо правильно намекать на это.Как известно, Рапунцель находится на позднем сроке беременности, страдая от токсикоза. Изменение состояния в худшую сторону сделали Ольгу более нервной, поэтому Дмитренко часто становится тем, на кого девушка срывается.Стоит отметить, что из-за плохого самочувствия Рапунцель приняла решение повременить с венчанием, которое должно укрепить союз звезд скандальной телестройки. Бородина, наблюдая за непростой ситуацией молодых людей, решила помочь советами.Ведущая призывает Рапунцель сбавить обороты и относиться к своему мужу более ласково. Бородина считает крайне важным для женщины уметь выслушать вторую половинку, а иногда даже пойти наперекор своим эмоциям и промолчать.Зрители "Дома-2" считают, что если Рапунцель не возьмёт себя в руки, отношения с Дмитренко снова испортятся.