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Ксения Бородина советует Ольге Рапунцель быть более ласковой с Дмитренко
Ведущая телешоу "Дом-2" Ксения Бородина, наблюдая за отношениями Рапунцель и Дмитренко, посоветовала беременной Ольге действовать с Дмитрием более хитро.

Бородина, которая в плане отношений сама имеет довольно большой опыт, объяснила, что мужа своего нужно холить и лелеять, а чтобы он исполнял какие-либо желания, необходимо правильно намекать на это.

Ксения Бородина советует Ольге Рапунцель быть более ласковой с Дмитренко

Как известно, Рапунцель находится на позднем сроке беременности, страдая от токсикоза. Изменение состояния в худшую сторону сделали Ольгу более нервной, поэтому Дмитренко часто становится тем, на кого девушка срывается.

Стоит отметить, что из-за плохого самочувствия Рапунцель приняла решение повременить с венчанием, которое должно укрепить союз звезд скандальной телестройки. Бородина, наблюдая за непростой ситуацией молодых людей, решила помочь советами.

Ведущая призывает Рапунцель сбавить обороты и относиться к своему мужу более ласково. Бородина считает крайне важным для женщины уметь выслушать вторую половинку, а иногда даже пойти наперекор своим эмоциям и промолчать.

Ксения Бородина советует Ольге Рапунцель быть более ласковой с Дмитренко

Зрители "Дома-2" считают, что если Рапунцель не возьмёт себя в руки, отношения с Дмитренко снова испортятся.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:16
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