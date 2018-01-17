Samsung Galaxy S9 и S9+ станут доступны для заказа 1 марта

Также эксперт указал на дату, когда Samsung Galaxy S9 и S9+ появятся в доступе для предзаказа. Сообщается, что пользователи смогут оставлять заявки на предзаказ устройств уже с 1 марта, но в доступе они появятся спустя 15 дней. Также известно, что первым делом новинки выйдут на рынок тех стран, которые находятся в первом списке. На данный момент никто точно сказать не может, попадает ли Россия в их число. К примеру в прошлом году в РФ устройства появились на неделю позже, чем в Канаде, Южной Корее и США.Исходя из неофициальной информации, можно указать, что Samsung Galaxy S9 получит 5,6-дюймовый экран Quad HD+. В аппаратной платформе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 845 для Америки и Samsung Exynos 9810 для Европы и Азии. Объем ОЗУ и ПЗУ составит 4 и 64 гигабайта соответственно.