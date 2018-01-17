Минпромторг предложил новый способ по увеличению экспорта авто

Новые нормы должны стимулировать спрос на отечественные машины на экспортных авторынках. Минпромторг России собирается ввести субсидирование скидки для приобретения нового авто отечественного производства за границей. Иностранные автолюбители получить могут скидку на версии российской сборки в размере 50 000 рублей. Правительство планирует субсидирование скидки в обмен на авто, сдающиеся в утилизацию. При этом возраст таких авто должен составлять не меньше 10 лет. Машины последние 3 года должны использоваться получателем скидки.Продаваемое авто должно быть привезено не поздней 1 октября прошлого года. Пока не уточняется, сколько средств будет направлено на субсидирование скидок, так как данный вопрос готовится пока к обсуждению, а также принятию.