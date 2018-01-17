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Эксперты сравнили камеры iPhone X и Red Scarlet-X
Американские специалисты провели исследование, в рамках которого сравнили работу камеры смартфона iPhone X и действие профессиональной камеры Red Scarlet-X. В итоге полученных результатов никто не ожидал.

Эксперты сравнили камеры iPhone X и Red Scarlet-X


Стоит отметить, что устройство Red Scarlet-X является профессиональной камерой для съемки фильмов, поэтому ее качество даже не подлежит сомнению. Испытание обеих аппаратов проводилось как в дневное время, так и в темное время суток. Помимо этого специалисты делали портретные снимки. В итоге оказалось, что объектив iPhone X создает фотографии по качеству ни чем не хуже за те, которые предоставляет Red Scarlet-X.

Эксперты заявили, что iPhone X вполне оправдал ожидания, поскольку продемонстрировал довольно качественные фото. Отмечается, что американский флагман способен фотографировать в разных условиях освещения и при этом не теряется цветопередача.

Интересно, что юбилейный смартфон Apple дешевле Red Scarlet-X на 5 тысяч долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:15
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