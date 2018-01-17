Эксперты сравнили камеры iPhone X и Red Scarlet-X

Стоит отметить, что устройство Red Scarlet-X является профессиональной камерой для съемки фильмов, поэтому ее качество даже не подлежит сомнению. Испытание обеих аппаратов проводилось как в дневное время, так и в темное время суток. Помимо этого специалисты делали портретные снимки. В итоге оказалось, что объектив iPhone X создает фотографии по качеству ни чем не хуже за те, которые предоставляет Red Scarlet-X.Эксперты заявили, что iPhone X вполне оправдал ожидания, поскольку продемонстрировал довольно качественные фото. Отмечается, что американский флагман способен фотографировать в разных условиях освещения и при этом не теряется цветопередача.Интересно, что юбилейный смартфон Apple дешевле Red Scarlet-X на 5 тысяч долларов.