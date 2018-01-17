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Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить Украину
Президент Петр Порошенко сделал очередное скандальное заявление касательно того что Россия всеми силами хочет уничтожить украинское государство. Также глава Украины отметил, что за каким бы режимом не прятались власти РФ, «царский, коммунистический или псевдо-демократический», им все равно доверять нельзя.

Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить Украину


Во время беседы с дипломатами Порошенко заявил, что Украине лучше всего стать успешной, независимой и демократической, чтобы не поддаваться во власть «имперской» России. Президент считает, что доверять правительству РФ нельзя, поскольку в мировой истории есть много уроков, которые показывают это.

Напоследок глава Украины сказал, что все сегодняшние действия, которые предпринимает Россия, связаны с попыткой вернуть украинское государство в зону своего влияния.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:40
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