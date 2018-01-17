Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить Украину

Во время беседы с дипломатами Порошенко заявил, что Украине лучше всего стать успешной, независимой и демократической, чтобы не поддаваться во власть «имперской» России. Президент считает, что доверять правительству РФ нельзя, поскольку в мировой истории есть много уроков, которые показывают это.Напоследок глава Украины сказал, что все сегодняшние действия, которые предпринимает Россия, связаны с попыткой вернуть украинское государство в зону своего влияния.