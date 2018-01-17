Bloomberg: Китайцы пожаловались на тяжелую работу в Apple

Завод находится в 6 часах проезда от Шанхая, информирует журналистов издания Bloomberg анонимная работница цеха. Рабочий день продолжается 10 часов, когда персонал вынужден находиться в душном зале без притока свежего воздуха. Руки сборщиков в конце дня просто обескровлены, уточняет источник информационного портала.Работникам не предоставляют средств для защиты от химических элементов, витающих в воздухе, а также наушников для сохранения слуха на производстве со станками. Некоторые аппараты выбрасывают в воздух стружку, которая способна нанести вред глазу, хотя очков работникам тоже не дают. В офисе американской корпорации уточнили, что условия на производстве соответствуют китайским нормативам.