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Bloomberg: Китайцы пожаловались на тяжелую работу в Apple
Рядовые сотрудники китайской мануфактуры Catcher Technology, где создаются корпуса для смартфонов от Apple, пожаловались на невыносимые условия, когда за $2 в час люди теряют здоровье на производстве.

Bloomberg: Китайцы пожаловались на тяжелую работу в Apple


Завод находится в 6 часах проезда от Шанхая, информирует журналистов издания Bloomberg анонимная работница цеха. Рабочий день продолжается 10 часов, когда персонал вынужден находиться в душном зале без притока свежего воздуха. Руки сборщиков в конце дня просто обескровлены, уточняет источник информационного портала.

Работникам не предоставляют средств для защиты от химических элементов, витающих в воздухе, а также наушников для сохранения слуха на производстве со станками. Некоторые аппараты выбрасывают в воздух стружку, которая способна нанести вред глазу, хотя очков работникам тоже не дают. В офисе американской корпорации уточнили, что условия на производстве соответствуют китайским нормативам.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:30
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