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У Ким Кардашьян и Канье Уэст родилась девочка
В семье знаменитости реалити-шоу Ким Кардашьян и певца Канье Уэст радостное событие, они отмечают появление на свет их третьего малыша – девочки. А чтобы снова стать родители, пара обратилась к услугам суррогатной матери.

У Ким Кардашьян и Канье Уэст родилась девочка


Как стало известно, малышка появилась на свет 15 января. Весь процесс прошел без патологий. Роды проходили в медицинском учреждении Cedars-Sinai, которое находится в Лос-Анджелесе. А принимал их лечащий врач семейства Кардашьян. Супруги приняли решение присутствовать на родах и сразу после рождения взяли дочку на руки, а после этого ненадолго дали в руки суррогатной маме. Малышка родилась здоровым ребенком и безумно красивым. Журналисты утверждают, что Ким платила девушке ежемесячно четыре тысячи долларов, чтоб она отказалась от мяса и рыбы, а также не употребляла алкогольные напитки.

Стоит напомнить, что Ким Кардашьян категорически не рекомендовали рожать самостоятельно после вторых родов, так как у нее произошли проблемы со здоровьем, и именно поэтому звездной семье пришлось просить помощи у суррогатной матери. Теперь семью смело можно назвать многодетной. У супругов уже есть двое деток: дочь Норт, которой 5 лет и сынок Сейл, которому только два года.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 14:00
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