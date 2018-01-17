У Ким Кардашьян и Канье Уэст родилась девочка

Как стало известно, малышка появилась на свет 15 января. Весь процесс прошел без патологий. Роды проходили в медицинском учреждении Cedars-Sinai, которое находится в Лос-Анджелесе. А принимал их лечащий врач семейства Кардашьян. Супруги приняли решение присутствовать на родах и сразу после рождения взяли дочку на руки, а после этого ненадолго дали в руки суррогатной маме. Малышка родилась здоровым ребенком и безумно красивым. Журналисты утверждают, что Ким платила девушке ежемесячно четыре тысячи долларов, чтоб она отказалась от мяса и рыбы, а также не употребляла алкогольные напитки.Стоит напомнить, что Ким Кардашьян категорически не рекомендовали рожать самостоятельно после вторых родов, так как у нее произошли проблемы со здоровьем, и именно поэтому звездной семье пришлось просить помощи у суррогатной матери. Теперь семью смело можно назвать многодетной. У супругов уже есть двое деток: дочь Норт, которой 5 лет и сынок Сейл, которому только два года.