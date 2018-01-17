Alibaba планирует освоить майнинг криптовалют

Как информирует Tencent News, конгломератом Alibaba уже зарегистрирована платформа, названная P2P Nodes, базирующаяся на территории китайского Нанкина. Пока еще нет данных о начале официальной регистрации пользователей. Информация от CCN, ссылаясь на источники из СМИ.В сообщениях указано, что платформа будет осуществлять операции в пользу «третьих лиц». Предполагается, что Alibaba предоставит для своих клиентов услуги на основе сервиса облачного майнинга, что позволит сдавать в аренду часть хеш-мощностей компании.Сообщения местных источников свидетельствуют, что Alibaba ведет политику «чрезвычайной осмотрительности» по отношению к новому проекту. Для примера можно озвучить возможность вывода пользователями только фиатных денег, с использование сервиса Alipay. Так же обговаривается, что согласно условий использования услуг сервиса, вывод криптовалюты напрямую недоступен.