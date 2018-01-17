Alibaba планирует освоить майнинг криптовалют
Китайским гигантом в направлении интернет - коммерции Alibaba Group планируется запуск платформы для совершения майнинга криптовалют.
Как информирует Tencent News, конгломератом Alibaba уже зарегистрирована платформа, названная P2P Nodes, базирующаяся на территории китайского Нанкина. Пока еще нет данных о начале официальной регистрации пользователей. Информация от CCN, ссылаясь на источники из СМИ.
В сообщениях указано, что платформа будет осуществлять операции в пользу «третьих лиц». Предполагается, что Alibaba предоставит для своих клиентов услуги на основе сервиса облачного майнинга, что позволит сдавать в аренду часть хеш-мощностей компании.
Сообщения местных источников свидетельствуют, что Alibaba ведет политику «чрезвычайной осмотрительности» по отношению к новому проекту. Для примера можно озвучить возможность вывода пользователями только фиатных денег, с использование сервиса Alipay. Так же обговаривается, что согласно условий использования услуг сервиса, вывод криптовалюты напрямую недоступен.
Как информирует Tencent News, конгломератом Alibaba уже зарегистрирована платформа, названная P2P Nodes, базирующаяся на территории китайского Нанкина. Пока еще нет данных о начале официальной регистрации пользователей. Информация от CCN, ссылаясь на источники из СМИ.
В сообщениях указано, что платформа будет осуществлять операции в пользу «третьих лиц». Предполагается, что Alibaba предоставит для своих клиентов услуги на основе сервиса облачного майнинга, что позволит сдавать в аренду часть хеш-мощностей компании.
Сообщения местных источников свидетельствуют, что Alibaba ведет политику «чрезвычайной осмотрительности» по отношению к новому проекту. Для примера можно озвучить возможность вывода пользователями только фиатных денег, с использование сервиса Alipay. Так же обговаривается, что согласно условий использования услуг сервиса, вывод криптовалюты напрямую недоступен.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 14:15