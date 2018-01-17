Land Rover выпустил самую быструю версию Defender с V8 и «автоматом»

Представленные версии прошли капитальную реставрацию, получив современные моторы. Для покупки в скором времени будут доступны классические отреставрированные внедорожники версии Land Rover Defender. Подразделение, которое базируется в Ковентри, восстановило к семидесятилетию со дня основания марки Land Rover сразу 150 авто. Версию назвали Land Rover Defender Works. В модели установлен атмосферный пятилитровый мотор V8, генерирующий 405 л.с. Массивный внедорожник до первой сотни разгоняется за 5,6 с. Максимальная скорость составляет 170 км/час.Модель за 11 775 000 рублей наделили автоматической трансмиссией ZF, 18-дюймовыми дисками, полностью пересмотренной подвеской с новыми амортизаторами, усиленными тормозными механизмами.