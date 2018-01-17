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Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет
Сегодня знаменитому актеру Джиму Керри исполняется 56 лет. Киноактер удостоился звания одного из самых популярнейших комиков.

Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет


Джим Керри появился на свет зимой 1962 года в семье католиков в Канаде. Папа у знаменитости был бухгалтером, а мама певицей, именно поэтому, еще в детстве Джиму было очень сложно определиться с будущей профессией. В четырнадцатилетнем возрасте киноактер с родителями перебрались в Скарборо, там он начал учебу в колледже. А немного позже семья приняла решение переехать в Северный Йорк, где Джим попал на работу охранником. Именно здесь юноше предложили попробовать себя в юмористических шоу.

Зимой 2007 года, давая интервью, Керри подчеркнул, что если б в шоу-бизнесе не пошло бы все так гладко, то он предпочел бы трудиться на заводе. Первую роль он получил после многих прослушиваний к фильму «Резиновое лицо». Главной задачей для него было, оказаться хотя бы в массовке или на второй роли, но Керри досталась одна из ведущих ролей. Всемирную известность ему удалось получить благодаря фильму «Эйс Вентура», который сначала намечался как малобюджетный. Но ему удалось собрать достаточно большую кассу, и практически сразу начали работать над продолжением. Сейчас комик Джим Керри участвует в различных независимых программах, чтобы уйти от юмористического образа
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:50
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