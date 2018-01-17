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В Мексике обнаружили крупнейшую в мире подводную пещеру
Археологи Gran Acuífero в Мексике открыли самую крупную подводную пещеру на планете. Ее протяженность достигает порядка 347 км. До этого момента рекорд был закреплен за затопленной пещерой Окс-Бель-Ха (270 км), информирует портал исследовательского общества.

В Мексике обнаружили крупнейшую в мире подводную пещеру


Исследователи изучили две пещеры, расположенные рядом, определив, что между земными полостями существует проход. Соответственно, пещерные образования стали считать единым объектом, когда географическая точка получила имя более крупной пещеры - Сак-Актун. На проведение всех работ у археологов ушло порядка 10 месяцев, когда ученые искали проход между двумя образованиями.

Подводная пещера Сак-Актун - одно из наиболее важных открытий, которое поможет лучше понять историю первых переселенцев, а также отдельные факты жизни Майя. Впрочем, и на этом археологические работы не остановлены: водолазы планируют отыскать место слияния Сак-Актун и еще 3-х пещер.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 13:20
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