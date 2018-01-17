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Глава Ferrari подтвердил разработку первого в истории автобренда кроссовера
Серджио Маркионне, являющийся руководителем альянса Fiat-Chrysler, на международном автосалоне в Детройте рассказал, что итальянский автобренд создаёт первый в своей истории кроссовер.

Глава Ferrari подтвердил разработку первого в истории автобренда кроссовера

По словам Серджио Маркионне, автомобиль будет ездить как положено моделям Ferrari. Следует заметить, что данное описание является довольно туманным. При этом ожидается, что новый современный кроссовер от Ferrari будет иметь скоростные характеристики суперкара, обладая при этом высоким уровнем проходимости. В данном случае конкурентом новой версии станет новая модель Lamborghini Urus. Данные про технические характеристики автомобиля пока отсутствуют. Ожидается, что версию наделят производственной платформой от Ferrari GTC4Lusso, а также линейкой гибридных силовых установок.

Маркионне в 2016 году назвал неправдой слухи про возможное появление кроссовера Ferrari. Тогда Серджио сказал, что не допустит появление такого авто.
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Добавил: tantan61 Вчера, 13:10
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