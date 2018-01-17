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Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода при покупке кроссоверов Tiggo
В России с 15 января автомобили бреда Chery можно приобрести по беспроцентному кредиту «6 месяцев проценты в подарок». Кроме того, приобретая один из кроссоверов Tiggo, россияне получат в подарок комплект зимних шин.

Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода при покупке кроссоверов Tiggo


Акцию «6 месяцев проценты в подарок» для российских автолюбителей предлагает «Совкомбанк». Данная акция доступна для клиентов, которые оформили кредит на срок более 48 месяцев по стандартным тарифам.

Данная акция может быть совмещена с программами «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Также покупатели одного из кроссоверов Tiggo 2, Tiggo 5, Tiggo 3 и до конца января получат в подарок комплект зимних шин.

Согласно статистическим данным, по итогам 2017 года дилерам бренда Chery на российском рынке удалось реализовать 5 905 автомобилей, это на 24 процента больше, чем в прошлом году. Лидером продаж в прошлом году стал кроссовер Chery Tiggo 3.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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