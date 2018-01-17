Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода при покупке кроссоверов Tiggo

Акцию «6 месяцев проценты в подарок» для российских автолюбителей предлагает «Совкомбанк». Данная акция доступна для клиентов, которые оформили кредит на срок более 48 месяцев по стандартным тарифам.Данная акция может быть совмещена с программами «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Также покупатели одного из кроссоверов Tiggo 2, Tiggo 5, Tiggo 3 и до конца января получат в подарок комплект зимних шин.Согласно статистическим данным, по итогам 2017 года дилерам бренда Chery на российском рынке удалось реализовать 5 905 автомобилей, это на 24 процента больше, чем в прошлом году. Лидером продаж в прошлом году стал кроссовер Chery Tiggo 3.