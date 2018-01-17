Версия LADA Vesta Sport получит чёрную обшивку потолка

Из этого следует, что авто могут наделить тёмной отделкой потолка. Папарацци раньше уже смогли запечатлеть на автодорогах спортивную версию Vesta, за счёт чего представить можно оформление экстерьера модели. Новинка отличается семнадцатидюймовыми колёсными дисками, выштамповками на боковых частях, которые подчёркнуты крупным логотипом Sport непосредственно на задней двери. В новинке кресла наделят контрастной прострочкой. Авто первым среди вазовских моделей может получить чёрный потолок, блок освещения со специальной кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС».Машина оснащается 1,8-литровым мотором ВАЗ-21179 на 149 лошадей. Также модель будет доступной с 1,6-литровым двигателем от версии LADA Kalina NFR.