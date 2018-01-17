Назван безопасный способ похудеть

Исследование, проведенное израильскими учеными показало, что пациенты, страдающие ожирением, прооперированные с целью снижения веса, имеют большие риски для здоровья, и даже опасности преждевременной смерти, по сравнению с пациентами, прибегшим к диетам.Изучению подвергли более восьми тысяч клиентов клиник по лечению ожирения, прошедших как обычные методы, так и лапароскопию, шунтирование желудка и гастропластику.Также были подробно изучено состояние двадцати пяти тысяч человек, прибегшим к диете для снижения веса.Ученые подчеркивают важность проблемы, уровень смертности у сторонников диет значительно ниже, чем у обратившихся к услугам хирургов. Таким образом диета является самым надежным и безопасным способом для похудения.