Назван безопасный способ похудеть
Назван самый безопасный способ похудеть.
Исследование, проведенное израильскими учеными показало, что пациенты, страдающие ожирением, прооперированные с целью снижения веса, имеют большие риски для здоровья, и даже опасности преждевременной смерти, по сравнению с пациентами, прибегшим к диетам.
Изучению подвергли более восьми тысяч клиентов клиник по лечению ожирения, прошедших как обычные методы, так и лапароскопию, шунтирование желудка и гастропластику.
Также были подробно изучено состояние двадцати пяти тысяч человек, прибегшим к диете для снижения веса.
Ученые подчеркивают важность проблемы, уровень смертности у сторонников диет значительно ниже, чем у обратившихся к услугам хирургов. Таким образом диета является самым надежным и безопасным способом для похудения.
Исследование, проведенное израильскими учеными показало, что пациенты, страдающие ожирением, прооперированные с целью снижения веса, имеют большие риски для здоровья, и даже опасности преждевременной смерти, по сравнению с пациентами, прибегшим к диетам.
Изучению подвергли более восьми тысяч клиентов клиник по лечению ожирения, прошедших как обычные методы, так и лапароскопию, шунтирование желудка и гастропластику.
Также были подробно изучено состояние двадцати пяти тысяч человек, прибегшим к диете для снижения веса.
Ученые подчеркивают важность проблемы, уровень смертности у сторонников диет значительно ниже, чем у обратившихся к услугам хирургов. Таким образом диета является самым надежным и безопасным способом для похудения.
Наука
Добавил: tidings Сегодня, 12:15