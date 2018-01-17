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Назван безопасный способ похудеть
Назван самый безопасный способ похудеть.

Исследование, проведенное израильскими учеными показало, что пациенты, страдающие ожирением, прооперированные с целью снижения веса, имеют большие риски для здоровья, и даже опасности преждевременной смерти, по сравнению с пациентами, прибегшим к диетам.

Изучению подвергли более восьми тысяч клиентов клиник по лечению ожирения, прошедших как обычные методы, так и лапароскопию, шунтирование желудка и гастропластику.

Также были подробно изучено состояние двадцати пяти тысяч человек, прибегшим к диете для снижения веса.
Назван безопасный способ похудеть

Ученые подчеркивают важность проблемы, уровень смертности у сторонников диет значительно ниже, чем у обратившихся к услугам хирургов. Таким образом диета является самым надежным и безопасным способом для похудения.
Наука
Добавил: tidings Сегодня, 12:15
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